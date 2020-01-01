خبير: دعم قطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه ساهم في مواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة نجحت باقتدار في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وعودة عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن مبادرة الحكومة لدعم القطاع الصناعي بـ 100 مليار جينه ساعدت في مواجهة الجائحة.وأضاف "أبو زيد"، خلال لقاء له مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن إجراءات الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، أدت إلى نجاح الإصلاح الاقتصادي وتخفيف حدة الوباء.وتحدث عن كيفية التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد اقتصاديًا، خاصة في ظل عودة عجلة الإنتاج للدوران بأقل الخسائر مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.