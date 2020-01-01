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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية بني سويف تستأنف صلوات القداسات 3 أغسطس

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:26 م
الأنبا غبريال
الأنبا غبريال
تريزة شنودة
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تستأنف إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، صلوات القداسات يوم 3 أغسطس المقبل.

وبدأت كنائس الإيبارشية استقبال طلبات حضور القداسات من خلال استمارات ورقية وإلكترونية ببيانات أفراد كل أسرة والمواعيد المناسبة لحضور القداسات عقب عودتها طوال أيام الأسبوع عدا الأحد والجمعة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأعداد محدودة لا تتخطى الـ20%، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.

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