مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن الحكومة انتهت من اختيار القوائم النهائية للموظفين المقرر انتقالهم إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغ عددهم 50 ألف موظف، ومن المقرر البدء فى إخضاعهم لبرامج تأهيل وتدريب مكثفة عقب إجازة عيد الأضحى، لافتًا إلى إجراء تقييم شامل لهؤلاء الموظفين لقياس مدى إتقان اللغات العربية والأجنبية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية عن طريق برامج دولية، ومن ثم تحليل نتائج هذه التقييمات إلكترونيًا لتحديد أهم البرامج التدريبية التي يحتاج إليها الموظف.وأضاف مستشار رئيس الوزراء فى تصريح لـ"الدستور"، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون على ثلاث دفعات خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، بينما لم يحسم بعد الموعد النهائي لانطلاق العمل رسميًا بجميع الوزارات من داخل المقار الجديدة بالحي الحكومي نظرًا لتداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى العاصمة سيكون نواة لنظام العمل الجديد بالجهاز الإدارى للدولة.وأوضح أن نظام العمل الجديد الذى سيتم تطبيقه على جميع دواوين الوزارات مع الانتقال إلى العاصمة يعتمد بشكل أساسى على إلغاء الطرق التقليدية فى الإجراءات والمراسلات الحكومية، واستبدالها بأخرى إلكترونية ذكية دون استخدام أية أوراق وصولًا لما يسمى بحكومة غير ورقية، بما يشمل ميكنة كافة الإجراءات بين موظفى الجهة الحكومية نفسها والجهات الحكومية بعضها ببعضها، وإنهاء الإجراءات بطريقة سلسلة لا تستغرق دقائق وتضمن الدقة والشفافية والرقابة الشديدة، لتكون عملية الانتقال نوعية وليست شكلية.