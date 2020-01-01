برلماني: بعض المسئولين ترجموا توجيهات الرئيس عن مخالفات البناء «خطأ»

قال النائب البرلماني، أحمد رسلان، إن هناك بعض المسئولين قاموا بترجمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بمخالفات البناء بطريقة خاطئة، مضيفًا "الرئيس لم يقصد المواطن البسيط أو صاحب الشقة في العقارات المخالفة".وأضاف "رسلان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أبناء محافظة مطروح تقدموا لتقنين أوضاعهم.وأشار إلى أن محافظة مطروح يتولاها أحد أبناء المؤسسة العسكرية ويدرك أنها محافظة حدودية، مؤكدا أنه يجب على المسئولين أن يكونوا على قلب رجل واحد.