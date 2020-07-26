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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك.. 1000 جنيه على بطاقة وزارة التموين

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:25 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
هبه محمد
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أعلنت وزارتا التموين والمالية، عن مبادرة رئاسية لتشجيع المنتج المحلي فيما يخص تفاصيل مبادرة 1000 جنيه على بطاقة وزارة التموين لتحفيز الاستهلاك في مصر لمدة 3 أشهر بداية من يوم الأحد المقبل 26-7-2020، لتشجيع المواطنين باختلاف مقدراتهم المالية والشرائح الاجتماعية على زيادة الاستهلاك تحت اسم «ما يغلاش عليك»، وتتيح هذه المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التموين في توفير السلع التموينية للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع نظرًا للظروف الراهنة التي يمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل مبادرة 1000 جنيه على بطاقة وزارة التموين 

وتساهم هذه المبادرة في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أصحاب بطاقات التموين بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى المعيشة لدى المواطن، وتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي للناتج المحلي الإجمالي.

ويقدم "الدستور" تفاصيل مبادرة 1000 جنيه على بطاقة وزارة التموين التي أعلنت عنها وزارة التموين للمواطنين.

وتضم مبادرة وزارة التموين 4231 منتجًا و1178 تاجرًا والعدد قابل للزيادة، وتضم كلًا من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث وومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية وغيرها من المنتجات الأخرى.

وكان قد أكد المتحدث باسم مجلس الوزارء، المستشار نادر سعد، إن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تهدف إلى رواج النشاط الاقتصاد الداخلي في مصر، وأن التجار يقدمون تخفيضات على السلع تصل إلى 20 %، وأضاف أن سيتم تطبيق هذه المبادرة لتشجيع المنتج المحلي، موضحأ أن الدولة تقدم الدعم للمواطنين على السلع المحلية لأصحاب البطاقات التموينية بحيث تقدم دعما يصل إلى 200 جنيه لكل فرد في بطاقة التموين بحد أقصى 1000 جنيه ولمرة واحدة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزارء، في تصريحات تلفزيونية، أن قيمة السلع في المبادرة تصل إلى 120 مليار جنيه، وتتم بمشاركة 1200 تاجر، وتتحمل الحكومة 12.25 مليار جنيه لدعم هذه المبادرة.

وقد تابع مساعد وزير المالية، محمد عبدالفتاح، أن هذه المبادرة المقدمة من وزارة التموين ووزارة المالية تهدف إلى توفير كافة الإحتياجات للمواطن وبأسعار مخفضة، وتعتبر هذه المبادرة دعم من الدولة لمساندة المواطن على ظروف المعيشة.

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