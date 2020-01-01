«الأورمان»: نستهدف توزيع صكوك الأضاحي على مليون أسرة

تحدث اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان الخيرية، عن الحملة الكبيرة لتجميع "صكوك الأضاحي" قبل عيد الأضحى، التي تدشنها الجمعية للتسهيل على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.وقال "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن جمعية الأورمان ستحاول إدخال السرور على أكثر من مليون أسرة مصرية من خلال توزيع صكوك الأضاحي في كافة أنحاء الجمهورية.وأشار إلى أن جمعية الأورمان تقوم بعمل صك الأضحية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث إنها من أوائل الجمعيات التي قامت بهذا النشاط، والتي وصلت إلى ملايين المصريين كل عام.وأوضح أن ما يميز جمعية الأورمان عن غيرها، هو انتشار مكاتبها في جميع محافظات الجمهورية، مما يجعل الذبح والتوزيع في نفس الوقت خلال أيام التشريق، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة التي توفر أماكن الذبح للجمعية.وأفاد بأن أسعار الصكوك هذا العام للحم البلدي تصل لـ 3200 جنيه، وللحم المستورد الكبير 2500 جنيه، وللمستورد الصغير 1950، وذلك من خلال التواصل على رقم 19455 في جميع أنحاء الجمهورية.