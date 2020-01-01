رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الأورمان»: نستهدف توزيع صكوك الأضاحي على مليون أسرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:13 م
اللواء ممدوح شعبان،
اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان
الشيماء زيدان
طباعة
تحدث اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان الخيرية، عن الحملة الكبيرة لتجميع "صكوك الأضاحي" قبل عيد الأضحى، التي تدشنها الجمعية للتسهيل على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن جمعية الأورمان ستحاول إدخال السرور على أكثر من مليون أسرة مصرية من خلال توزيع صكوك الأضاحي في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تقوم بعمل صك الأضحية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث إنها من أوائل الجمعيات التي قامت بهذا النشاط، والتي وصلت إلى ملايين المصريين كل عام.

وأوضح أن ما يميز جمعية الأورمان عن غيرها، هو انتشار مكاتبها في جميع محافظات الجمهورية، مما يجعل الذبح والتوزيع في نفس الوقت خلال أيام التشريق، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة التي توفر أماكن الذبح للجمعية.

وأفاد بأن أسعار الصكوك هذا العام للحم البلدي تصل لـ 3200 جنيه، وللحم المستورد الكبير 2500 جنيه، وللمستورد الصغير 1950، وذلك من خلال التواصل على رقم 19455 في جميع أنحاء الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»

«ما بعد كورونا».. مَن سيكسب سباق الصناعات الإبداعية في العالم العربي؟