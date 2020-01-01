138 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأعلن المركز، في بيانه، عن تسجيل 138 إصابة، بالإضافة إلى توثيق 3 حالات وفاة بـ"كوفيد 19"، فيما تماثلت 12 حالة للشفاء.وأوضح أن من بين حالات الإصابة الجديدة 81 حالة جديدة، و57 حالة لمخالطين.وأشار بيان المركز إلى أنه تسلم 1304 عينات، جاءت نتيجة 1166 منها سلبية، و138 إيجابية.وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 2413 حالة، منها 1757 حالة لا تزال نشطة، و501 تماثلت للشفاء، و56 حالة وفاة.