عباس يؤكد الاستعداد لمفاوضات سلام مع إسرائيل حال وقفها مخطط الضم

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الاستعداد لمفاوضات سلام مع إسرائيل حال وقفها مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية.وشدد عباس خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على ضرورة أن تجري المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى.وهنأ عباس سولبرج بانتخاب النرويج عضوا في مجلس الأمن اعتبارا من مطلع عام 2021، وشكر أوسلو على دعمها السياسي لحل الدولتين ورفض الأعمال الأحادية الجانب "لأنها تنتهك القانون الدولي".