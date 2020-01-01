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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صورة لـ مواطن ساجد تثير الجدل في الجزائر (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:36 م
مواطن ساجد
مواطن ساجد
الشيماء زيدان
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عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا حول صورة لمواطن جزائري يسجد لله على أرض مطار "مصالي الدول" بالجزائر، حيث أثارت الصورة ضجة ضجة كبيرة في البلاد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير، نشرت صفحة "ولاية تلمسان" صورة لمواطن جزائري تم إجلاؤه إلى أرض الوطن، وهو يسجد على أرض المطار فور وصوله البلاد.

وأوضح التقرير، أن صفحة "ولاية تلمسان" علقت على الصورة بأنها من الصور التي ستظل راسخة في الأذهان وسيسجلها التاريخ في ذاكرته.

وأفاد التقرير، بأن وسائل إعلامية أعلنت أن المواطن الساجد على أرض المطار تم إجلاؤه من فرنسا إلى الجزائر، وذلك في إطار عملية مواصلة إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وعرض التقرير بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة التي أيقظت روح الوطنية وحب أرض الوطن في نفوس الكثير.

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