مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية السعودي والصيني

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، استعرضا خلاله مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر صفحتها على موقع تويتر، أن الوزيران تبادلا التهنئة بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وينوهان بما تشهده علاقات الصداقة من تطور وتقدم مستمر في شتى المجالات.وتعد الصين من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمملكة، كما يحظى البلدان بعلاقات قوية حيث تشارك المملكة في مبادة طريق الحرير التي تقودها بكين.