طبيب ألماني من أصل فلسطيني: أمارس هواية الابتكار إلى جانب مهنتي

قال الدكتور وليد البنا، بروفيسور جراحة المخ والأعصاب بجامعة آخن في ألمانيا، إنه ألماني من أصل فلسطيني، حيث ولد في غزة وأمضى فيها سنوات مراهقته، لكنه أكمل طريقه لدراسة الطب البشري عام 2009 بجامعة كولونيا في ألمانيا.وأضاف "البنا"، خلال حواره لـ برنامج "هجريون"، المذاع عبر فضائية "الغد"، اليوم الخميس، أنه تخصص في جراحة المخ والأعصاب في المستشفى الجامعي في مدينة آخن، حيث يعمل هناك مستشارًا في جراحة المخ والأعصاب.وأوضح أنه أثبت نفسه كقيمة علمية ذات سمعة طيبة في مجاله خلال السنوات الماضية ورغم انشغاله بالطب، إلا أنه لم يترك موهبته بالتكنولوجيا والبرمجة، تلك الموهبة التي لازمته منذ صغره، فقد مزج بين تخصصه وموهبته لابتكار واكتشاف ما يعزز راحة المرضى.ويلقي برنامج "هجريون"، الضوء على شخصيات عربية استطاعت إحداث التغيير في أوروبا على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فأصبحت قيمة مضافة في مجتمعاتها الجديدة.