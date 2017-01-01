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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض فيلم «ساعة رضا» على «OSN» اليوم

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:18 م
ساعة رضا
ساعة رضا
حسن أمين
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تعرض قناة "OSN" الفضائية المشفرة، الفيلم السينمائي "ساعة رضا" الذي يخوض بطولته الفنان الكوميدي أحمد فتحي وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

وكان الفيلم طرح في دور العرض السينمائي في شهر يناير من العام الماضي 2019 ويمثل البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد فتحي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي داخل حي شعبي حول "رضا" شاب بسيط يعمل ميكانيكي بورشة يقع في حب إحدى الفتيات ويجد منبه قديم يحتوي على تعويذة تجعله يعود بالزمن إلى الوراء وهنا يجد ضالته لكي يفوز بقلب الفتاة التي يحبها لكن هذا يجعله يدخل في العديد من المواقف نتيجة المفارقات التي تقع له.

ويشارك في بطولة فيلم "ساعة رضا" بجانب أحمد فتحي كل من الفنانة دينا فؤاد وهالة فاخر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام وطارق صبري وسمر علي، وإخراج هاني حمدي.

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