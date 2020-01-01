الجندي: لا تسامح في تغيير لفظ نص عليه الشرع

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التكبير في أصله عن التعبير وليس الاقتصار والقصد على صيغة دون أخرى، ولكن من ينطق التكبير خطأ في التجويد أو بصوت منخفض يعتبر بدعة، ولكن القصد من النطق الصحيح والصوت العالي هو إعلان الفرحة.وأوضح الجندي، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون "والمذاع على فضائية "dmc"، أن في حال نص الشرع على لفظ معين لا يجوز الخروج عنه حتى لا نسامح في أمور ويضيع الدين، وتعتبر بدعة من يخرج عن دين الله ويزايد في جمل أو ألفاظ ثابتة بتجويد معين.وتابع الجندي، أن كل من لا يأذن به الله فهو بدعة وهي طريقة في الدين مبتكرة.