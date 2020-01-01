انتهاء الجولة الأخيرة لمرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، جولتهما الأخيرة من المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست، باستبعاد التوصل سريعا لاتفاق، لكنّهما أعربا عن أملهما في التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.وأبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشهر الماضي، أمله أن يتم التوصل لاتفاق مفصّل بحلول نهاية يوليو، داعيا إلى إضافة "القليل من الجاذبية" إلى المحادثات المتعثرة.لكنّ المفاوض البريطاني بشأن ملف بريكست ونظيره الأوروبي أكّدا اليوم، أنّ ذلك مستبعد، بالنظر إلى استمرار الجدل حول مواضيع رئيسية، مثل حقوق الصيد وقواعد المنافسة العادلة.وقال المفاوض البريطاني ديفيد فروست: "من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل"، بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.واتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الاعتراف باستقلال بريطانيا الاقتصادي والسياسي في القضايا الرئيسية، واصفا الهوة بين الجانبين في تلك النقاط بأنها "كبيرة".