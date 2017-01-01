استطلاع رأي عالمي يؤكد انهيار شعبية أردوغان (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يرصد استطلاعا أجراه موقع Spectator Index الإحصائي وشارك فيه أكثر من 600 ألف شخص أظهر تراجع شعبية أردوغان في الداخل والخارج.وإكد التقرير أن انهيار شعبية أردوغان تم إثباتها في انتخابات البلدية عام 2019 مع خسارة حزب العدالة والتنمية بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير بعد أن سيطر الحزب الحاكم على إسطنبول لأكثر من ربع قرن.كما خسر "حزب أردوغان" ما يقرب من 60 ألف عضوية وانشق أبرز مؤسسي الحزب مثل أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق و"علي باباجان" وزير الاقتصاد السابق ليؤكدوا جميعا على أن نتيجة الاستفتاء هي انعكاس حقيقي للثقة "ِشبه المعدومة" في سياسات أردوغان التوسعية في الخارج والقمعية في الداخل.