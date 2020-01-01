استئناف الرحلات الجوية للطيران العراقي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في البلاد ابتداءً من اليوم، واستنادًا إلى قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، باستثناء مطاري أربيل والسليمانية بسبب عدم جاهزيتهما للإجراءات الوقائية والصحية.وقالت سلطة الطيران المدني العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إنه تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في البلاد ابتداءً من اليوم، مشيرة الى أن "مطارات (بغداد، البصرة، والنجف) شهدت حركة نشطة لسفر المواطنين إلى الخارج بشكل متواصل، باستثناء مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، وذلك بسبب عدم جاهزيتهما للإجراءات الوقائية والصحية.وأشارت السلطة إلى "أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي في مطاراتنا المدنية في تأدية المهام والواجبات، بعد إن استكملت أهم الأعمال اللوجستية الخاصة باللوائح الاسترشادية المعدة من قبل منظمة الدولية للطيران المدني (lCAO)، والتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين".يُشار الى أن سلطة الطيران المدني العراقي علقت، في 17 مارس الماضي من هذا العام، الرحلات الجوية في العراق ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تفاقم الأزمة الوبائية لحماية مواطنينا، وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.