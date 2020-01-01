20 مصابًا في انفجار بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الخميس، إصابة 20 شخصًا على الأقل إثر وقوع انفجار في سوق تجاري مكتظ بالناس في إقليم (خیبر بختونخوا) شمال غربي البلاد.وأكدت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية- أن التفجير وقع في (بازار توري) الذي كان هدفًا متكررًا لتنفيذ هجمات إرهابية.وأفادت الشبكة بأنه لم يتم تحديد طبيعة التفجير بعد، إلا أن شهود عيان قالوا إن مواد متفجرة دست في عربة للخضار وانفجرت.وأشارت الشبكة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم اثنان في حالة خطرة.