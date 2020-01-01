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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

369 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:10 م
كورونا بلجيكا
كورونا بلجيكا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 369 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 وفيات خلال يوم واحد.

ولفتت الوزارة، في أحدث الإحصائيات المنشورة اليوم حول تطور الوباء، حسبما أوردت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى وجود 191 مريضًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات منهم 14 شخصًا في وحدات العناية المركزة.

يُشار إلى أن معدلات الإصابات تواصل ارتفاعها في البلاد، فقد تم إحصاء 1349 إصابة جديدة في الفترة الواقعة ما بين 13- 19 يوليو الحالي، بزيادة قدرها 91% عن الأسبوع الذي سبقه.

يُذكر أن مجلس الأمن القومي يعقد اليوم اجتماعًا لدراسة كيفية ردء موجة ثانية من الوباء في البلاد، ومن المنتظر أن يتم تشديد الإجراءات الوقائية والرادعة وتأجيل إطلاق المرحلة الخامسة من رفع العزل.

وتستبعد مصادر مطلعة أن يتم العودة إلى الإغلاق التام للبلاد.

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