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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني مشيدا بإجراءات «الأعلى للإعلام»: تسعى لتنظيم الساحة الإعلامية

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:05 م
النائب تامر عبدالقادر
النائب تامر عبدالقادر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالإجراءات السريعة التي أقدم عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنفيذ خطته لاختيار الكوادر التي تم إسناد بعض المهام داخل المجلس إليها، لافتا إلى أن هذا يكشف عن وجود منظومة قوية بدأت لعلاج التشوهات الموجودة في بعض الكيانات الإعلامية التي لا تلتزم بمعايير المهنية، أو التي يتسلل من خلالها المغرضون لتنفيذ أجندات خارجية لدس السم في العسل واستخدام الإعلام كأحد أهم فروع القوى الناعمة فى محاولات تغييب العقول.

وأثنى عبدالقادر، في بيان له، على اختيار الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، رئيسا للجنة تراخيص الصحف بالمجلس، لافتا إلى أن المجلس أصاب في اختيار شخصية تتمتع بشعبية وحب من أبناء الجماعة الصحفية والذي بدا واضحا للجميع بعد انتخابه للمرة الثانية وكيلا لنقابة الصحفيين، مثمنا على دور المجلس الأعلى للإعلام رئيسا ووكيلا وأعضاء معولا عليهم الآمال للنهوض بمنظومة الإعلام وتقويمها.

كما أشاد عبدالقادر، باختيار الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، رئيسا للجنة الشكاوى، فيما أشاد بتوجه المجلس لاختيار عدد من الصحفيين غير أعضائه، وإسناد بعض الأعمال لهم في عدد من اللجان، لافتا إلي أن هذا نهج الجماعة الصحفية الكاشف عن المشاركة في الكثير من الأمور، متمنيا لهم التفوق وتحقيق المأمول من المجلس مجتمعا للنهوض بالمجال الإعلامي والعودة به إلى سابق عصره المزدهر.

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