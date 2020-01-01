صحيفة بريطانية: «صفر» إصابات بكورونا في المناطق السياحية بمصر

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن أبرز وأشهر مناطق الجذب السياحي في مصر سجلت "زيرو" إصابات بفيروس كورونا.وتابعت أن وزيرة الصحة المصرية أعلنت أمس الأربعاء عن أن المناطق السياحية الساخنة في الغردقة وجنوب سيناء لم تبلغ عن أي حالات مصابة بالفيروس للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي.وأوضحت أن مناطق الجذب السياحي شهدت خروج كل المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد تعافيهم ولم تستقبل المستشفيات أي حالات جديدة.وأشارت إلى أن خلو هذه المناطق من الفيروس يعزز السياحة بصورة كبيرة في مصر خلال الموسم الصيفي، وسيكون عامل جذب كبيرًا للزوار سواء المصريون أو الأجانب الذين يتطلعون لتعويض فترات الغلق.وأكدت الصحيفة أن بعض المدن الساحلية السياحية لم تسجل أي حالات جديدة مصابة منذ ١١ يومًا تقريبًا وهو مؤشر جيد للغاية.