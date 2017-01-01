إيران تكشف عن تعرضها لهجمات «سيبرانية»

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن عدة هجمات سيبرانية تعرضت لها البنية التحتية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، نافيا أن تكون الحرائق العديدة التي حدثت في منشآت إيرانية من بين تلك الهجمات.وأكد خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، وفق لوكالة مهر الإيرانية، أن هذه الهجمات السيبرانية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية تم توجيهها من قبل بعض الحكومات أو من خلال دعم بعض الجماعات، بالنظر إلى التقنيات المستخدمة وحجم الهجمات، لكن الحرائق الأخيرة لا علاقة لها بالهجمات السيبرانية.كما لم يشر موسوي إلى من هي الحكومات والجماعات المقصودة، لكنه قال إن المهاجمين لم يحققوا أهدافهم الرئيسية، وقد تم تحديد الحكومات "الداعمة والموجهة" لتلك الهجمات، حسب تعبيره.هذا وكانت وسائل إعلام أميركية قد كشفت في وقت سابق أن وكالة المخابرات المركزية "CIA" شنت سرا هجمات سيبرانية ضد الحرس الثوري الايراني بناء على طلب من الرئيس دونالد ترمب.وذكرت تقارير أن ترمب أصدر أمرا سريا لتنفيذ تلك الهجمات عام 2018، وأزال العديد من القيود التي فرضتها الإدارة السابقة.