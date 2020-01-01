حقيقة زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات 200%

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كمنشورًا يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%.وقال المركز في بيان له اليوم، إنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.