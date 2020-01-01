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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء»: زيادة الأسعار تزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية شائعة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:04 ص
المركز الإعلامي لرئاسة
المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء
محمد إبراهيم
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أصدر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، بيانا ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما أشيع غير صحيح.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، سيتم التركيز على إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، والذي من شأنه إتاحة عدد أكبر من فرص العمل، وامتصاص الارتفاعات المتوقعة بمعدل البطالة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

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