المدارس اليابانية تكشف عن الوظائف المتاحة لديها

قال مالك الرفاعى، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التعليم، إنه تم زيادة عدد المدارس اليابانية هذا العام بواقع 3 مدارس جديدة عن العام الماضى، لتصبح 43 مدرسة بدلًا من 40 مدرسة.وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن المدارس اليابانية كانت متواجدة في 23 محافظة، ولكن بدءًا من العام الجديد ستتواجد في 24 محافظة، حيث ستتواجد مدرسة في محافظة الوادى الجديد.ولفت مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التعليم إلى أن المدارس اليابانية وفرت وظائف جديدة على رأسها مدير ووكيل مدرسة وأخصائيين ومعلمين بكافة تخصصاتهم، ويتطلب التوظيف سنوات خبرة معينة، حيث إن مدرس مساعد يتطلب خبرة من سنتين لـ3 سنوات، ووظيفة معلم تتطلب خبرة من 3 – 5 سنوات، فكل الوظائف لا بد أن يكون لها خبرة.