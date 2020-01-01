إيبارشية الوادي الجديد تستأنف صلوات القداسات.. السبت

تستأنف إيبارشية الوادي الجديد برئاسة الأنبا أرسانيوس، أسقف الإيبارشية صلوات القداسات الإلهية بعد تعليقها لمدة أكثر من 3 شهور، ابتداءً من يوم السبت المقبل 25 يوليو الجاري.وأطلقت الإيبارشية مجموعة فيديوهات كمبادرة للتوعية بالإجراءات الاحترازية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للوقاية من فيروس كورونا، ومن أهم الإجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين وتواجدهم بنسبة 25% خلال صلوات القداسات طوال الأسبوع عدا يومي الأحد والجمعة، وقياس درجات حرارة المصلين قبل دخولهم الكنيسة، والتزامهم بأدواتهم الشخصية من زجاجات مياه ولفافات للتناول.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم للسيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الكنيسة.