مفيد فوزى: الإخوان وقفوا «حديث المدينة» بعد استمراره 21 عامًا

علق الإعلامى مفيد فوزي، عن الذكرى الستين لإنشاء التليفزيون المصري، قائلًا: «الدكتور عبد القادر حاتم الذي شغل منصب وزير الإعلام ووزير السياحة، هو من أعظم وأهم مؤسسي التليفزيون المصري، وشفته على سقالة أثناء إنشاء التليفزيون».وأضاف الإعلامي مفيد فوزي، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» مع الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء: «اسمى لعلع مع الزميلة آمال فهمي عندما كتبت فوازير رمضان، والتي عرضت على البرنامج العام بعد وفاة بيرم التونسي».وتابع: «الإخوان وقفونى بعد حديث المدينة الذي استمر لمدة 21 عامًا».وتحتفل الهيئة الوطنية للإعلام، بمرور 60 عامًا على انطلاق أول بث تليفزيوني مصري، والذي بدأ في مساء يوم 21 يوليو 1960، وبدأ الإرسال باحتفالات ثورة يوليو.وتعود بدايات فكرة إنشاء تليفزيون مصري إلى العام 1947، ولكن أحبط المشروع وتأجل تنفيذه حتى عام 1951، وأجرت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون في ذلك الوقت أول تجربة للإرسال في مصر، وذلك لتصوير المهرجانات التي أقيمت بمناسبة الزواج الثاني للملك فاروق عن طريق محطة إرسال أقيمت بمبنى سنترال باب اللوق، وكان لهذه الشركة هدف آخر أن تعرض على الحكومة المصرية آنذاك تشييد محطة تليفزيونية بالقاهرة.