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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:53 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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شهد موقع البحث العالمي "جوجل" بحث مكثف عن كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة بعد أن تم التعديل من قبل الوزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا بحسب المرتبات ليذهب الدعم لمن يستحق من المواطنين المصريين المحرومين من ذلك الدعم.

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة

وينشر «الدستور» في السطور التالية الخطوات اللازمة في كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

1- صورة البطاقة.
2- صور شهادات ميلاد الأبناء.
3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.
4- مستندات دالة على حالة المواطن.
5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.
6- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.
7- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

شروط الحصول على الخدمة

* أن يكون من سكان المنطقة التي يخدمها مكتب التموين.
* فرد داخل بطاقة فصل اجتماعي متزوج.

استخراج الأوراق
* الذهاب إلى المكتب واستخراج الأوراق المطلوبة لاستلام البطاقة.
* تقديم الأوراق والانتظار لحين استخراج البطاقة.
* استلام البطاقة.

استخراج بطاقة التموين يدويًا
* يقدم المواطن طلبه في مكتب التموين التابع له.
* يرسل رساله "فارغة" من هاتفه المحمول بمبلغ قيمته جنيه مصري واحد إلى الرقم 91237.
* يرسل النظام رسالة للرد على المواطن في الحال بإخباره إن تم تسجيله على النظام التمويني أم لا.
* في حالة النفي يمكنه في الحال أن يعود إلى مكتب التموين للتأكد من تسجيل طلبه أمامه.
* بعد 10 أيام من تسجيل الطلب تصل العميل رسالة نصية على هاتف المواطن تخبره إذا تم قبول طلبه أم أنه تم رفضه.
* في حالة الرفض سيتم ذكر الأسباب.
* في حالة قبول الطلب سيرسل النظام رسالة نصية على هاتف المواطن بعد فترة أسبوعين عمل من تقديم الطلب تخبره أنه تم استخراج بطاقته.
* التوجه لمكتب التموين حتى يقوم باستلامها.

وتأتي كل مجهودات الدولة في توفير الدعم لمن يستحق ان يصل اليه لذلك اخذت الوزارة فتره من الوقت لكي ترتب حسابتها مره اخري لمن لديهم بطاقة تموينية في احقيتهم لها من عدمه وتأتي الوزارة التموين والتجارة الداخلية من جديد لترفع العبئ علي المواطنين.

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