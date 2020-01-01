«الحب يشفي».. الحلقة الأحدث من «قصص الحياة» للبابا تواضروس

بث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الحلقة الأحدث من سلسلة عظات "قصص الحياة"، والتي يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وتحمل الحلقة الأحدث من سلسلة العظات عنوان "الحب يشفي"، وذلك في إطار حرص الكنيسة على تقديم تأملات روحية للأقباط لدعمهم روحيًا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.