البحرية الليبية تحذر تركيا: قادرون على دحر من يقترب من سواحلنا

حذرت البحرية الليبية، تركيا من الاقتراب من سواحل ليبيا، مؤكدة أنه بإمكانها دحر أي عدو.وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في البحرية الليبية العميد خالد المحجوب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، منذ قليل: "لدينا إمكانية لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا، كما سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".وأضاف "المحجوب": "قادرون على استهداف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".