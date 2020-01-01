الحسيني: هناك خونة يعملون بمنابر تركيا الوطن بالنسبة لهم تراب عفن

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إن الأمم المتحدة أكدت، في تقرير لها، أن تركيا أكثر دولة قامعة لحرية الصحفيين، وتعد أكبر سجن للحريات في العالم.وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء له في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الخونة يعملون في منابر تركيا يسلطون الضوء على ما يحدث في مصر، معقبًا: "لماذا لا تقومون بتسليط هذا الضوء على ما يحدث بتركيا؟!".وأكد "الحسيني"، أن الوطن بالنسبة لهؤلاء الخونة حفنة من التراب العفن، لافتًا إلى أن هؤلاء لا يوجد لديهم مانع أن يحكمهم شخص من دولة أجنبية.وأشار الحسيني، إلى أنه تم وضع خطة محددة من الدولة المصرية وليست عشوائية لاستكمال العملية الانتخابية، موضحًا أنه ستكون هناك انتخابات لمجلس الشيوخ وستتم بنجاح.وبين المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الدولة المصرية صرفت ما يقرب من 2 تريليون جنيه على مشروعات التنمية، متابعًا: "تم الحصول على قروض ومنح، واستطاعت الدولة أن تخفض عجز الموازنة والتضخم".