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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2020 نظام 3 سنوات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:21 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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ننشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2020 نظام 3 سنوات حيث يستعد طلاب الدبلومات الفنية، بنوعيها الثلاث سنوات والخمس سنوات، لإجراء امتحان اللغة العربية، في أول امتحاناتهم التحريرية، خلال العام الدراسي الجاري، يوم السبت المقبل، وسط الإجراءات الاحترازية التي ساتتخذها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحددت الوزارة، أن يقوم الطلاب بالذهاب إلى اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات


ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.

طلاب نظام الخمس سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة، موزعين في 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13-8-2020.

وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6-8-2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25-8-2020.

وأعلنت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) تبلغ 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوا.

ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر تأدية طلاب الدبلومات الفنية امتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ووجهت الوزارة، رسالة عاجلة للطلاب، بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.

وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ننشر لكم جدول الدبلومات الفنية ثلاث سنوات:

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