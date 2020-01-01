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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
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بعد 14 عامًا.. أيمن الذهبى طليق أصالة يكشف حقيقة خيانته لها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:28 م
أيمن الذهبي واصاله
أيمن الذهبي واصاله
سناء إسماعيل
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عاد المنتج أيمن الذهبي، للحديث من جديد عن سبب انفصاله عن الفنانة السورية أصالة، وحقيقة خيانته لها، وذلك بعد مرور 14 عامًا على انفصالهما.

ونفى أيمن الذهبي، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب"، كل ما أثير قبل 14 عامًا عن أن الخيانة هي سبب انفصاله عن أصالة، مؤكدًا أن التقارير التي انتشرت وقتها ربطت سبب الطلاق بصدور أغنيتها "آسفة" وقتها، والتي تحكي عن سيدة تعاني من خيانة زوجها لها وتقرر الانفصال عنه، مؤكدًا أنه هو من اختار كلمات الأغنية وقتها لتضمها أصالة لألبومها، لكنه انتقد فكرة تصوير الكليب الذي ركز على الخيانة الزوجية.

وأضاف: "آخر ألبوم آسفة كنا بنخلصه لما حصل الخلاف وبعد كده ركبوا إن كليب آسفة كان بسبب خيانتي لأصالة، حيث تم تقديم فكرة الكليب عن خيانة الزوج لزوجته، وحينما تم سؤال شاعر الأغنية هاني عبدالكريم قال كيف أيمن يكون كده وهو اللي اختار الكلمات.. ليس من المعقول أن أخون زوجتي في منزلها في توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب في شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت.. مثل سامحتك أنا اللي عملتها لأصالة لما كنا بشهر العسل بردو ركبوها إنها عملتها عشان مشكلة بيننا وكذلك تخلل الخمس عشر عاما الكثير من النجاحات والألبومات".

وكان أيمن الذهبي، قد رد في فيديو سابق له على إمكانية عودته لأصالة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، "أصالة تربطنى بها كثيرا من الذكريات والمواقف الجميلة وأكن لها كل الاحترام والتقدير خاصة أنها أم "شام ورودي" ويكفي لي أنها ربتهما تربية سليمة وصحيحة".

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