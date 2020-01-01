رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاثنين.. التحقيق في بلاغ يتهم لاعب سابق بسب جمهور الأهلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:02 م
جمهور الأهلي
جمهور الأهلي
حسام التمساح
طباعة
حددت نيابة شمال القاهرة الكلية الاثنين المقبل لبدء التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد رشوان ضد "أ.ح" لاعب كرة قدم سابق، موظف حاليًا بشركة خاصة لظهوره عاريًا في فيديو يسب فيه جمهور الأهلي.

وقال المحامي في بلاغه، الذي حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه بتاريخ الخميس 16 يوليو الماضي وفي حدود الثالثة مساءً وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر مواقع التواصل (فيسبوك)، فوجئ الشعب المصري ورواد مواقع التواصل بالمَشكو في حقه بنشر فيديو مُسيء لقيم المجتمع يظهر فيه عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه إحدى الشخصيات العامة والمعروفة التي يشاهدها الآلاف من المشجعين.

أضاف البلاغ أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب دون أي مقدمات علي جمهور الأهلي واصفًا إياهم بالغباء والجهل، واتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بالتربح باسم النادي وتلقي عمولات ورشاوي.

تابع مقدم البلاغ، أن اللاعب قام بسب الإعلامي أحمد شوبير؛ بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عُرضة للصّدام والعنف، ملتمسًا التحقيق في الوقائع موضوع البلاغ وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

بكري: تصريحات وزير الخارجية الألماني عن البرلمان مرفوضة جملة وتفصيلا

صفقات الصيف: الأهلي يستهدف «العريبي».. و«كوليبالي» كلمة السر

سيبيريا تكتشف طريقة لقتل كورونا في 40 ثانية

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الفساد الذي يغلف حرب المياة التركية
جلال حمام
الغنوشي (7).. من أين لك هذا؟
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
المزيد

الثقافة

استمرار محاضرات اليوم الرابع من ورشة «ثقافة الطفل»

السبت.. ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

«كأنك تراه» يختتم عروضه لشهر يوليو بساحة الهناجر

التفاصيل الكاملة لحريق دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل