إصابات كورونا في رومانيا تتجاوز الـ1000 حالة يوميًا

قالت الحكومة الرومانية، اليوم الأربعاء، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد زادت بواقع 1030 حالة جديدة خلال 24 ساعة ماضية، فيما دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن قفزات في الأعداد بجنوب أوروبا والبلقان.وسجلت رومانيا 40163 حالة بينها 2101 وفاة منذ ظهور الوباء في أواخر فبراير.ومددت الحكومة حالة التأهب، المعمول بها بالفعل منذ 15 مايو، لمدة 30 يوما أخرى حتى منتصف أغسطس.