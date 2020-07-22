مي عمر تتألق في إطلالة جديدة على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت مي عمر بإطلالة كلاسيكية جذابة، مرتدية بليزر باللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة بسيطة، ومكياج لافت أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وتواصل الفنانة مي عمر، الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغاني العمل، خاصة أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نيرمين الفقي وأحمد مجدي.