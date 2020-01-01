«برلمانية الوفد»: القوات المسلحة المصرية وسام على جبين كل مواطن

أكد محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قواتنا المسلحة الباسلة هي درع الوطن وسيفه، مشيدًا بالجهود الكبيرة والأعمال البطولية والتضحيات الفدائية التي تبذلها للقضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء والتصدى لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن.وقال "بدراوي" - في بيان اليوم الأربعاء - إن أبطال القوات المسلحة حققوا نجاحا يضاف إلى النجاحات المتواصلة في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، وإحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء.وقدم "بدراوى" تحية تقدير وإعزاز للقوات المسلحة المصرية الوفية على ما يقدموه لوطننا الغالى من جهود وتضحيات في مواجهة الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسه، قائلا: "فقواتنا المسلحة وسام شرف على جبين كل مواطن مصري"، ونعى شهداء الوطن الأبطال داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان.وطاردت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، ودمرت 4 عربات منها 3 عربات مفخخة.ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، استشهد اثنان من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.