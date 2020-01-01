جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب 26 مليون قرص منشط وتخسيس ومكمل غذائي

تمكن رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة محمد السيد مبروك بالتنسيق مع الإدارة العامة الوارد برئاسة مجدى الشهاوى والإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد عبدالله من ضبط محاولة كمية كبيرة من المنشطات الجنسيه وأدوية التخسيس والمستلزمات الطبيه والشيش الإلكترونية وقطع غيارها بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.وبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة محمد السيد مبروك، بورود معلومات سرية مفادها قيام شركة "هـ. ن. م" بمحاولة إدخال أصناف مخالفة محظور استيرادها ضمن مشمول الحاوية رقم MSDU7322499 الواردة من إحدى الدول الأجنبية والصنف طبقا للبوليصه عبارة عن ألياف بوليستر، تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة من كلا من محمد بسيوني وفرج شحاته مديري إدارة الفحص والمعاينه الثالثة، ومحمد مجاهد ومحمد عادل مديري التعريفة، ومحمد منير والسيد خلف مأموري الحركة، وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهريب.وتبين وجود 25 بالة ألياف صناعية، مخبأ خلفها 885 كرتونة بها 18 مليون و275 ألف و274 قرص منشطات جنسية و22 كرتونة بها 31 ألفا و680 قطعة عسل جنسي و135 كرتونة بها 54 عبوة اسبراي جنسي، و87 كرتونة بها مليون و86 ألفا و800 قرص أدوية تخسيس و670 كرتونة بها 7 ملايين و137 ألفا و600 قرص مكملات غذائية و150 كرتونة بها 10 آلاف و80 شيشة الكترونية و202 كرتونة بها 19 مليونا و516 ألفا و420 قطعة غيار للشيش الإلكترونية و36 كرتونة بها 1950 جهاز قياس حرارة ( ترمومتر طبي) بالمخالفة للمستندات المقدمة.وقرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.