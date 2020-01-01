كارول سماحة تستطلع رأى الجمهور فى تأثير الموسيقى

استطلعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رأى الجمهور عن مقولة معينة، كتبتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت كارول قائلة: "الموسيقى الهادئة تساعدك في التفكير بمشكلة، والموسيقى الصاخبة تساعدك في الهروب من مشكلة، ما رأيك في هذه المقولة".وشاركت مؤخرا الفنانة كارول سماحة في أوبريت "أنت أقوى" دعما للجيش الأبيض، بمشاركة العديد من نجوم الغناء العربي تامر حسني، محمد منير، وائل جسار، كارول سماحة.