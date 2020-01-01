«زي موج البحر».. أستاذ فيروسات يكشف أسباب عودة كورونا للمتعافين

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن مصر من الدول التي حصلت على المواد الخام لتصنيع بعض الأدوية التي قد تكون مؤثرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا واستطاعت إحدي الشركات المصرية تصنيع بعض الأدوية ضد كورونا.وأوضح شاهين خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر ستتولى تصنيع مصل كورونا لقارة إفريقيا وبعض دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كوادر رائعة في ظل وجود "المصل واللقاح"، لافتًا إلى أن إصابات فيروس كورونا تواصل الانخفاض مؤخرًا.وأشار إلى أهمية التبرع ببلازما المتعافين من كورونا، معقبًا: "مش أي واحد يتبرع بالبلازما.. لازم نسبة الأجسام المضادة تكون عالية ومرتفعة، وخالي من الأمراض الأخرى، والصحة العالمية أشادت بمصر في هذا المجال".وأوضح أستاذ علم الفيروسات، أن المتعافيين من فيروس كورونا قد يصابون مرة أخرى بالفيروس ولكن بشكل أخف، متابعًا: "الفيروسات التنفسية مثل موجة البحر فى انخفاض وارتفاع، ولكن في مناطق معينة تكون الموجة الثانية أشد فتكًا من سابقاتها وأعنف".