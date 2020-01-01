إحباط بيع 65 ألف لتر سولار في السوق السوداء بالعبور

نجح ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، في ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 65 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة العبور.تلقى اللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين إخطارًا يفيد تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات.لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه 56000 لتر سولار، بنزين 92،95، للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية 409 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.