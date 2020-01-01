إحباط بيع 65 ألف لتر سولار في السوق السوداء بالعبور
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:54 ص
عمرو المزيدي و هدير مصطفيطباعة
نجح ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، في ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 65 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة العبور.
تلقى اللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين إخطارًا يفيد تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات.
لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه 56000 لتر سولار، بنزين 92،95، للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية 409 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين إخطارًا يفيد تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات.
لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه 56000 لتر سولار، بنزين 92،95، للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية 409 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.