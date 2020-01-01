البرلمانى التشيكى يدين القصف الإسرائيلى على سوريا

أدان رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا الدكتور ستانيسلاف جروسبيتش العدوان الإسرائيلي على الأراضى السورية.وأكد جروسبيتش أن العدوان الإسرائيلى الأخير يشكل أحد الأمثلة الجديدة والكبيرة على خرق القانون الدولي من قبل الكيان الإسرائيلي، وفقًا لوكالة سانا السورية.وأضاف جروسبيتش، في تصريحات صحفية اليوم، أن تكرار الاعتداءات وأعمال التخريب التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سوريا في وقت تواصل فيه محاربة الإرهابيين، والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين السوريين في الجولان والعمل على ضم الأراضي بشكل غير شرعي، تؤكد مدى احتقار النظام العنصري في إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.وشدد جروسبيتش على أن تجاهل الدول الغربية للممارسات العدوانية الإسرائيلية يمثل خطأ معيبًا ودليلًا على السقوط الأخلاقي الذي وصلت إليه هذه الدول.