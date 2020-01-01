صعود جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأربعاء- آخر تداولات هذا الأسبوع- بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10570 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4035 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 1488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2282 نقطة.وفي سياق متصل، قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، فرض التزام مالي على شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، قدره 100 ألف جنيه، لمخالفتها أحكام المادة 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.كما قررت اللجنة تغريم شركتي جينيال تورز، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفتهما أحكام المادة 30 و34و46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وتغريم شركتي جولدن بيراميدز بلازا، الأهرام للطباعة والتغليف بقيمة 25 ألف جنيه، لمخالفتها أحكام المادة 28 و30 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.كما قررت اللجنة، منح 11 شركة، مهلة 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد بالإفصاح عن هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 30062020، وهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الحديثة للمواد العازلة - مودرن ( بيتومود)، القاهرة للإسكان والتعمير، أكتوبر فارما، جلاكسو سميثكلاين، المنصورة للدواجن، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية IBC، جينيال تورز، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة مستشفى كليوباترا.وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المصرية للدواجن، التوفيق للتأجير التمويلي، الشمس للإسكان والتعمير، أميرالد للاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية.