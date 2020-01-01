«الإبراشي»: مرور 60 عامًا على إنشاء التليفزيون عيد لكل المصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مرور الذكرى الـ60 على إنشاء التليفزيون المصري، يعد عيدا لكل المصريين، مشيرًا إلى أن حسن قدرة ساقه ليقدم البرنامج الرئيسي عبر التليفزيون وقت الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على القلوب.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التليفزيون المصري كان مشكلا رئيسيا لوعى ووجدان المصريين على مدى تاريخه.وأشاد بالإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، التي شاركته تقديم البرنامج، قائلا: "نجوى إبراهيم من الجاذبية المغناطيسية.. الضيف يجلس أمامها مرتاحًا وليس مشدودًا، وهى ملكة الشاشة على التليفزيون".