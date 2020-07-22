سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-7-2020 بالبنوك المصرية
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:14 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 22-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، سجل اليورو أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، عقب خطة الحوافز التي أبرامها الاتحاد الاوروبي لإنعاش اقتصاداته التي تضررت بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ليسجل اليورو انخفاضًا بنسبة 0.1 % عند 1.1442 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات وسجل 95.813.
ودفع إبرام الاتفاق اليورو للصعود بنسبة 0.2 % مقابل الدولار إلى 1.1470 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس، على الرغم من أن مكاسبه حد منها توقعات قبل فتح السوق بالتوصل لاتفاق في نهاية الأمر إلى جانب المعدلات المرتفعة التي سجلها اليورو في الآونة الأخيرة.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار العربي مقابل تراجعه في البنك المركزي المصري واستقراره في بنك بلوم.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير، سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
عالميًا، سجل اليورو أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، عقب خطة الحوافز التي أبرامها الاتحاد الاوروبي لإنعاش اقتصاداته التي تضررت بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ليسجل اليورو انخفاضًا بنسبة 0.1 % عند 1.1442 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات وسجل 95.813.
ودفع إبرام الاتفاق اليورو للصعود بنسبة 0.2 % مقابل الدولار إلى 1.1470 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس، على الرغم من أن مكاسبه حد منها توقعات قبل فتح السوق بالتوصل لاتفاق في نهاية الأمر إلى جانب المعدلات المرتفعة التي سجلها اليورو في الآونة الأخيرة.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار العربي مقابل تراجعه في البنك المركزي المصري واستقراره في بنك بلوم.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير، سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
انخفض اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، مقابل ارتفع اليورو أمام الجنيه في بنك البركة ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.42، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37، وفي الصرف المتحد سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-7-2020 في البنوك المصرية
كما ارتفع اليورو اليوم، في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37، كما ارتفع اليورو في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37.