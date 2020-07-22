سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-7-2020 بالبنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-7-2020 في البنوك المصرية

كما ارتفع اليورو اليوم، في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37، كما ارتفع اليورو في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37.



أسعار اليورو اليوم وفي المصرف العربي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.38، أما في بنك الاستثمار فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.38، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.38.

انخفض اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، مقابل ارتفع اليورو أمام الجنيه في بنك البركة ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.42، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37، وفي الصرف المتحد سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.37.