قيادي بـ«الغد»: مصر لا يمكن أن تترك أمنها القومي عرضة لأهواء الغزاة

قال المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين عام الحزب بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب أمس على إرسال قوات قتالية خارج الحدود للحفاظ على الأمن القومي المصري، تعد رسالة واضحة بأن مصر لا يمكن أن تترك أمنها القومي عرضة لأهواء الغزاة.وأضاف جمال الدين، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري يقف دائما صفا واحدا خلف القيادات السياسية والقوات المسلحة في القرارات التي تخص الحفاظ على الأمن القومي المصري، معلنا دعمه للقوات المسلحة في أي مهام توكل إليها، مؤكدًا ثقته في قدرات قواتنا المسلحة في مواجهة أي عدوان يهدد الوطن.ووصف القيادي بحزب الغد، القرار بـ"التاريخي"، وقال إن المصريين يجددون تفويضهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.وأكد أن التحرك العسكري المصري جاء استجابة لطلب مجلس النواب الليبي - الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا- من القيادة المصرية بالتدخل لحماية الشعب الليبي وحفظ ثرواته من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أن قرار البرلمان جاء استجابة لمطالب شيوخ وأعيان القبائل الليبية لمصر بالتدخل العاجل لحمايتهم أيضا من التدخل التركي الداعم للميليشيات الإرهابية هناك.