مدحت العدل يطالب الفنانين بدعم الجيش: «أكل عيشك سياسة»

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن الحياد والميوعة في هذا الوقت خيانة، ونحن واثقون في القيادة السياسية والجيش المصري ووطنية القرارات التي ستؤخذ.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كلنا جنود في هذا الوطن، المصريون الطبيعيون بدون عنجهية وبولتيكا نزلوا 30 يونيو لإنقاذ مصر، وهم معاكم وفي جبهتكم".وردا على أي فنان يعلق على الوضع في ليبيا بإنه لا علاقة له بالسياسة، قال العدل: "الفن سياسة وأكل عيشك سياسة، لو مفيش استقرار في بلدك مش هتعرف تمثل ولا تغني، ادعاء فنان أنه ليس له في سياسة قصور في فهمه لعمله، مش مطلوب تحلل لنا الموقف، انت بتؤيد جيشك ودولتك فقط".