المدعوم من إيران وحزب الله .. الشاباك الإسرائيلي يفكك خليتين لـ"تنظيم الشباب العربي"

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي(الشاباك) اليوم عن إحباطه مخططاً للجبهة الشعبية بالتعاون مع ايران وحزب الله، وفقاً لما نشرته صحيفة معاريف، وجاء في بيان الشاباك أنه تمكن خلال الأشهر الأخيرة من إلقاء القبض على عشرة من عناصر المجموعة، التي خططت لتنفيذ عمليات في أماكن مختلفة داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية.ويستدل من التحقيقات مع المعتقلين أن المجموعة مرتبطة بتنظيم يقوم بتدريبات مشتركة مع حزب الله وجهات ايرانية والجيش السوري، ويُموَّل من بعض هذه الجهات.ويدعى هذا التنظيم بـ"الشباب القومي العربي" وقد بدأت العملية مع اعتقال المدعو يزن ابو صلاح البالغ من العمر 23 عاما من سكارة قرية عرابة الفلسطينية في شهر أبريل الماضي . وقد خطط لارتكاب عدة اعتداءات حيث قام بتجنيد آخرين في إطار خليتين واشترى قطع أسلحة ومن بين ما خطط له كان اختطاف جندي لغرض المساومة على إفراج سجناء امنيين واعتداء ارهابي في بلدة حاريس، وذلك بإيحاء من تنظيم الحرس القومي العربي الذي ينشط في سوريا وله علاقت بمنظمة حزب الله اللبنانية وجهات ايرانية.كما تم اعتقال ابن عم يزن ويدعى محمد ابو صلاح من سكان بير زيت الذي أقر في التحقيق معه أن أفراد الخلية يتخابرون مع عناصر إيرانية وأنهم يلتقون الأرصدة المالية من جهات إيرانية من منظمة حزب الله، كما تم اعتقال 8 اشخاص اخرين لضلوعهم في التخطيط لارتكاب الاعتداءات.وقد أثبت تفكيك الخليتين العلاقات الوثيقة التي تقيمها إيران ومنظمة حزب الله مع تنظيم الجبهة الشعبية لتدبير عمليات ضد أهداف إسرايئيلية.