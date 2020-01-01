أفغانستان تتعهد بالرد على قصف باكستاني لإقليم بشرق البلاد

تعهدت الحكومة الأفغانية بالرد على قصف عسكري باكستاني لإقليم كونار بشرق البلاد، والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى ضمن صفوف المدنيين.ونقل بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي حمد الله محب، قوله خلال زيارة للمنازل المتضررة، اليوم الثلاثاء، "لن تبقى هذه الهجمات دون رد".ووفقا لمسؤولين أفغان، فقد هاجم الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي، وبأسلحة ثقيلة، نقاط تفتيش تابعة لقوات حدودية أفغانية ومنازل مدنية في إقليم كونار، وذكرت "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان"، أمس الأول الأحد أن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 8 آخرين.ووفقا للبيان، دعا "محب" حركة طالبان إلى الانضمام إلى قوات الأمن الأفغانية لقتال "عدو مشترك"، في إشارة إلى الجيش الباكستاني.