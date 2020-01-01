ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة - عن ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.