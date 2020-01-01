رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تستدعى سفير إيران احتجاجًا على تهديد بمقاضاة سول

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:51 ص
وزيرة خارجية كوريا
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لدى سول، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على تهديد طهران باتخاذ خطوة قانونية ضد سول على خلفية تجميدها الأصول الإيرانية العام الماضي، بما يتماشى مع العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعرب المدير العام المسئول عن شئون إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الكورية الجنوبية، كوه كيونج سوك، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابستاري، بشأن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل الإعلام المحلية بأن القضية قد تتم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية ما لم يتم الإفراج عن تلك الأصول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية كيم إن تشول، في مؤتمر صحفي دوري، إن المسئول المعني استدعى السفير وأعرب عن أسفه بشأن التصريحات غير اللائقة، مضيفا أن الجانب الإيراني دعا إلى التفاهم وشدد على أن هذا ليس الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية.

وبحسب "يونهاب" تم تجميد أصول إيران في حسابين مصرفيين كوريين منذ سبتمبر من العام الماضي عندما انتهت صلاحية الإعفاء الذي منحته واشنطن لكوريا الجنوبية من العقوبات على وارداتها من النفط الإيراني.

وبسبب التحديات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وتداعيات جائحة فيروس كورونا، كثفت إيران دعواتها لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأصول المجمدة في الحسابات المصرفية.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت سول تضغط من أجل استئناف تجارة السلع الإنسانية، مثل الأدوية والمعدات الطبية لمساعدة إيران على مكافحة جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الشراكة التجارية، وفي أواخر مايو، شحنت كوريا الجنوبية إلى إيران أدوية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لعلاج أحد الأمراض الوراثية، في أول صادرات إنسانية من سول إلى طهران منذ العام الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة اليوم

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

الصور

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

الأكثر قراءة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح